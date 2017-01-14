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çin'de selfie çeken panda

ÇİN'DE SELFİE ÇEKEN PANDA

ÇİN'İN Çengdu şehrinde bulunan Dujiangyan Panda Merkezi'nde yaşayan panda, hayvanat bahçesini ziyaret eden bir turistle çekildiği selfie sonrası meşhur oldu.

Tarih : 14 Ocak 2017, 11:46
Puan Ver : Çin'de Selfie Çeken Panda(9/10)8


ÇİN'İN Çengdu şehrinde bulunan Dujiangyan Panda Merkezi'nde yaşayan panda, hayvanat bahçesini ziyaret eden bir turistle çekildiği selfie sonrası meşhur oldu.



Fotoğraflarda selfie çubuğunu tuttuğu görülen panda, kadın ziyaretçinin yardımıyla fotoğraf da çekti. Görüntülerde, pandanın kameraya şirin pozlar verdiği görülüyor. İlk olarak 11 Ocak'ta paylaşılan fotoğraflar, Çinli sosyal medya kullanıcıları arasında hızla paylaşıldı. Fotoğrafların internette yayılmasından sonra ziyaretçiler panda ile selfie çekilebilmek için hayvanat bahçesine akın etti.



 



kaynak:sabah








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