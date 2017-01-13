

Bir hafta sonra başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın Dışişleri Bakan adayı "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalara erişimini engellemeliyiz" deyince, Pekin sarsıldı. Resmi yayın Global Times gazetesi, Washington yönetiminin böyle bir adım atması durumunda büyük ölçekli askeri çatışmaya hazırlıklı olması gerektiğini yazdı.



Çin, göreve gelecek yeni ABD yönetiminin kendilerini Güney Çin Denizi'ne erişmekten alıkoymayı denemesi durumunda savaş çıkacağı uyarısında bulundu.







Resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, bugünkü başyazısında yeni başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı olan Rex Tillerson'ın "Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki Adalara erişimini engellemeliyiz" sözlerine sert tepki gösterdi.







Başyazıda, "Çin'in mevcut Ordu gücü ve bu konudaki hazırlığı göz önünde bulundurulduğunda, gelecek Washington yönetimi, büyük ölçekli bir savaşı göze almadığı sürece Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalara erişimini engelleme konusunda başarıya ulaşamayacaktır" denildi.







Global Times, ayrıca "Trump ve ekibi, göreve geldikten sonra böyle bir planları varsa askeri çatışmaya hazırlıklı olmalı. Aksi durumda böyle bir kalkışma aptallık olur" ifadelerini kullandı.







Tebrik telefonu krizi







Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Trump'a tebrik telefonu açması da, geçen ay Çin'i kızdırmıştı. Bir hafta sonra başkanlığı devralacak Trump, Tayvan Cumhurbaşkanı ile doğrudan telefonda görüşerek,1979'da resmi ilişkiler kesildiğinden beri süregelen geleneği bozmuştu.







'Tek Çin' politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor. 1970'li yıllarda ABD Başkanı Richard Nixon, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında ABD ve Çin'i yakınlaştırmak adına adımlar atmış, ABD Tayvan'daki konsolosluğunu kapatmıştı.







ABD'nin en büyük açığı







Donald Trump, seçim kampanyasından bu yana Çin'i hedef alıyor. ABD ekonomisinin 'ırzına geçmekle' suçladığı ülkeden gelen mallara yüzde 45 gümrük vergisi uygulayacağını daha önce ilan etmişti.







Çin her yıl ihracatının yüzde 4'ünü ABD'ye yaparken, Washington'daki resmi rakamlar ABD'nin Çin'e ihracatının yüzde 0,7'de kaldığını gösteriyor. Trump, söz konusu vaadiyle en ülkesinin en büyük ticari açığını kapatmayı hedefliyor.







Gazete doğrudan Çin Komünist Partisi'ne bağlı







Global Times gazetesi, hafta sonu yayımladığı başyazıda ise Trump'ın görevi devraldıktan sonra Tek Çin Politikası'nı reddetmesi halinde Çin halkının, Pekin yönetiminden intikam alınması talebinde bulunacağını yazmıştı.







Milliyetçi bir gazeteci kadrosundan oluşan gazete, doğrudan Çin Komünist Partisine (ÇKP) bağlı yayın yapıyor.







5 trilyon dolarlık deniz yolu







Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin, yeraltı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle karşı karşıya geliyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.







Çin Devlet Konseyi, önceki gün Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik haklarını ihlale yönelik provokatif eylemlere gereken cevabın verileceğini duyurmuştu.







Yaklaşık 3 milyon kilometre karelik alandaki hakimiyet iddiasını 1940'lardan kalma bir haritaya dayandıran Çin, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ndeki davayı geçen yıl kaybetmişti. Filipinler'in açtığı davada mahkeme Çin'in hamlelerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Pekin yönetimi, beklendiği gibi mahkemenin kararını tanımadığını duyurmuştu.







kaynak:milliyet