

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ragıpoğlu, tüfekle ilk önce kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nu ardından da annesi Zehra Ragıpoğlu (75), kardeşleri Elmas Ragıpoğlu (50) ve yatalak olan özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu'nu (48) tüfekle vurarak öldürdü.



Olay sonrası evden çıkan Ali Ragıpoğlu bir akrabasını arayarak kardeşi ile tartıştığını söyledi. Akrabası ile birlikte Sürmene İlçe Polis Karakolu'na giden Ali Ragıpoğlu tüfekle birlikte teslim oldu.



"NASIL? ONLARI DA MI VURDUM?"







Olay sonrası Ali Ragıpoğlu jandarma ekiplerine teslim edilirken, verdiği ilk ifadesinde "Kardeşim Ahmet sürekli benden para istiyordu. Ben onu doyuramadım bir türlü.