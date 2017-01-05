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CİNNET GEÇİRDİ, YAPTIKLARINA KENDİ DE İNANAMADI


CİNNET GEÇİRDİ, YAPTIKLARINA KENDİ DE İNANAMADI
Tarih : 05 Ocak 2017, 12:52
Puan Ver : Cinnet Geçirdi, Yaptıklarına Kendi De İnanamadı(8/10)16



Trabzon'un Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu mahallesinde dün aynı aileden 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın perde arkası aralanıyor.




Bir süre önce bir kamu kurumundan emekli olduğu öğrenilen ve İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu (53), dün Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde erkek kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nun (45) kendisinden para istemesi nedeniyle tartışmaya başladı.




Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ragıpoğlu, tüfekle ilk önce kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nu ardından da annesi Zehra Ragıpoğlu (75), kardeşleri Elmas Ragıpoğlu (50) ve yatalak olan özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu'nu (48) tüfekle vurarak öldürdü.




Olay sonrası evden çıkan Ali Ragıpoğlu bir akrabasını arayarak kardeşi ile tartıştığını söyledi. Akrabası ile birlikte Sürmene İlçe Polis Karakolu'na giden Ali Ragıpoğlu tüfekle birlikte teslim oldu.



"NASIL? ONLARI DA MI VURDUM?"



Olay sonrası Ali Ragıpoğlu jandarma ekiplerine teslim edilirken, verdiği ilk ifadesinde "Kardeşim Ahmet sürekli benden para istiyordu. Ben onu doyuramadım bir türlü.




Olay günü yine para istemesi üzerine tartıştık. Hedefimde o vardı. Ona ateş ettiğimi hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum" derken, annesi ve iki kız kardeşini de nasıl öldürdüğünün kendisine sorulması üzerine "Nasıl? Onları da mı vurdum?" diyerek şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.




Jandarmadaki ifadesinin ardından Ali Ragıpoğlu, bugün Sürmene Adliyesi'ne çıkartıldı.



 



kaynak:habertürk














Etiketler: Cinnet  Geçirdi  Yaptıklarına  Kendi  De  İnanamadı    haber

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