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CİNSEL SALDIRI NOTLARINI MEYVE SEBZEYE SARIP BALKONA ATMIŞLAR


Cinsel Saldırı Notlarını Meyve Sebzeye Sarıp Balkona Atmışlar
Tarih : 15 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Cinsel Saldırı Notlarını Meyve Sebzeye Sarıp Balkona Atmışlar(6/10)2

İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede çalışan H.F. (22), kaldığı hastane lojmanındaki dairenin balkonuna bir ay boyunca çeşitli sebze ve meyvelere sarılı peçete ve kâğıt parçalarına yazılmış cinsel içerikli notlar atıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, tacizlere dayanamayan H.F., çalıştığı özel hastaneden ayrıldı.

31 Ağustos'ta Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvuran H.F., "Ataşehir'deki özel hastanede 3.5 aydır çalışıyorum ve hastanenin lojmanının 3. katındaki dairesinde kalıyorum. Yaklaşık bir aydır farklı tarihlerde, oturduğumuz dairenin balkonuna, cinsel içerikli yazılar ile resimlerin olduğu ve çeşitli meyve ile sebzelere sarılı kâğıt ve peçete parçaları atılıyor.

"BUZDOLABINDAN ÇIKMIŞ GİBİYDİ"

Biz bu durum ile ilgili hastane yönetimine bilgi verdik ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı. En son 31 Ağustos 2017 günü saat 01.30 sıralarında ev arkadaşlarım ve ablamla birlikte oturduğumuz esnada evin üç farklı balkonuna farklı zaman aralığında eriğe sarılı 2 adet not atıldı. Bir tanesi peçeteye yazılmıştı ve üzerinde, 'hadi s….lim' yazıyordu. Notu gören ablam, 'Bu not hepinize mi yazıldı, yoksa size takık birisi mi var?' dedi. Bu esnada bir tane daha not geldi. O notu da kontrol ettiğimizde üzerinde, 's... hepinizin, her tek' yazılı ve erkek cinsel organı olduğunu düşündüğümüz bir resim vardı. Dışarıya baktığımızda hiç kimseyi göremedik ancak not kâğıtlarının sarılı olduğu meyveler soğuktu.

Sanki buzdolabından yeni çıkarılmış gibiydi. Hemen hastane nöbetçi amirini aradık ve durum hakkında bilgi verdik. Kendileri gelip kontrol edip gittiler. Saat 04.40 sıralarında yine bir not geldi" dedi.

"NOTLAR KOMŞUDAN"

Notların eriğe sarılarak atılmasının ardından şaka amaçlı olarak birbirlerine takıldıklarını söyleyen H.F., "Bu gelen notlar hep eriğe sarılı şekilde geliyor, keşke başka meyveye sarılsa, salatalık ya da patlıcan olsa...' dedik. Bu esnada balkona salatalık ve patlıcan atıldı. Kimin attığını görmedim ancak apartmanda yaşayan bir kişinin bunu yaptığını düşünüyorum. Bu notları yazarak beni taciz eden şahsın tespit edilmesini istiyorum. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi. Olayın adliyeye intikal etmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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