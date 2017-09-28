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Cinsiyet Değiştirerek Erkek Olan Rüzgar Erkoçlar Evlendi! İşte Düğünden Kareler

CİNSİYET DEĞİŞTİREREK ERKEK OLAN RÜZGAR ERKOÇLAR EVLENDİ! İŞTE DÜĞÜNDEN KARELER

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, hayatının aşkı Tuğba Beyazoğlu ile evlenerek hayallerine kavuştu.

Tarih : 28 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Cinsiyet Değiştirerek Erkek Olan Rüzgar Erkoçlar Evlendi! İşte Düğünden Kareler(5/10)1

Üç yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine oturan Rüzgar Erkoçlar, dün gece Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girdi. Sarıyer, Bahçeköy'de bir mekanda gerçekleştirilen düğüne gelin ve damadın akrabalarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı.

NİKAH ŞAHİTLERİ CENGİZ SEMERCİOĞLU İLE SEREN SERENGİL OLDU

Çiftin nikah şahitliğini gazeteci Cengiz Semercioğlu ile gelinin arkadaşları Süheyla Dağıstanlı ve Sevda Taşçı yaptı. Seren Serengil nikah şahidi olacağı düğüne şiddetli yağıştan oluşan sel sularında nedeniyle gidemedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Tören öncesi çift basın mensuplarının karşısına geçti. Çok heyecanlı olduğunu belirten Rüzgar Erkoçlar, "Ben çok heyecanlıyım. Çok fazla bir şey hissedemiyorum. Balayına şuan için çıkamayacağız. Benim sinema filmimin çekimleri devam ediyor. İlerleyen tarihlerde çıkacağız" dedi.

İşte düğünden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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