Almanya Başbkanı Merkel'in Türkiye'yle AB arasında devam eden üyelik müzakerelerini askıya alma restine, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan tepki geldi. Çipras, Türkiye ve AB arasındaki katılım müzakerelerinin durdurulmasının yanlış olacağını söyledi.

"KAPIYI KAPATMAK YANLIŞTIR"

Çipras, 82'inci Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç ve bölgenin güvenliği, istikrarı açısından önemli bir etken olduğunu belirten Çipras, "Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması yanlış olur. Kapıyı kapatmak yanlıştır." ifadelerini kullandı.

"MERKEL'İN AÇIKLAMALARI SİYASİ HESAP İÇERİYOR"

Çipras, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye, AB'ye üye olmamalı" yönündeki açıklamalarına değinerek, "Merkel'in ve diğer AB yetkililerinin açıklamaları siyasi hesaplar içeriyor olabilir. Türkiye'de değişimin gerekli olduğunu söylesek de biz görüşümüzün arkasında duracağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada