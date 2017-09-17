Beylerbeyi'nde 17 yaşındaki Çıtır isimli köpeği, apartmanda koku yaptığı gerekçesi ile gece yarısı bir taksinin bagajında Ataköy'e götürüp bırakan akademisyen Özlem Kumrular, çalıştığı üniversiteden istifa ettiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETTİ

Kumrular, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki Çıtır köpek meselesine dair sürecin sağlıklı yürümesi adına Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki görevimden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.

BARINAKTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kumrular'ın Ataköy'de sokağa bırakmasının ardından koma halinde Sultangazi'deki barınağa götürüldüğü ortaya çıkan Çıtır'ın burada yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: haberinburada