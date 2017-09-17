ÇITIR KÖPEĞİN ÖLÜMÜ, AKADEMİSYENİ İSTİFA ETTİRDİ
Beylerbeyi'nde 17 yaşındaki Çıtır isimli köpeği, apartmanda koku yaptığı gerekçesi ile gece yarısı bir taksinin bagajında Ataköy'e götürüp bırakan akademisyen Özlem Kumrular, çalıştığı üniversiteden istifa ettiğini açıkladı.
ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETTİ
Kumrular, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki Çıtır köpek meselesine dair sürecin sağlıklı yürümesi adına Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki görevimden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.
BARINAKTA YAŞAMINI YİTİRDİ
Kumrular'ın Ataköy'de sokağa bırakmasının ardından koma halinde Sultangazi'deki barınağa götürüldüğü ortaya çıkan Çıtır'ın burada yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar