Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına çektiği video ile adını geniş kitlelere duyuran Mehmet Ali Şulan, dünyaca ünlü şarkıcı ile düet yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Anne Marie'nin "Rockabye" şarkısını söyleyerek sosyal medyayı sallayan Mehmet Ali Şulan, Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcıyla birlikte sahneye çıkarak düet yaptı. Şulan, "Hayaldi gerçek oldu" dedi.

VİDEOSU 12 MİLYON İZLENDİ

Kendisini 'Cizreli' olarak lanse eden ve bu lakapla tanınan Mehmet Ali Şulan'ın Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına çektiği video Youtube'da 12 milyon izlenmişti.

ADINI GENİŞ KİTLELERE DUYURDU

Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan videodan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Şulan, "Bu kadar çok beğenileceğini bilmiyordum. Çok beğenildi ve sevildi. Sağolsunlar..." açıklamasını yapmıştı.

"ONUNLA SAHNEYE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Anne Marie'nin Türkiye'ye geleceğini öğrendiğini söyleyen Şulan, "Onunla beraber sahneye çıkmak istiyorum, ama en çok da insanlar istiyor. Bu konuda şu an bana gelen binlerce mesaj var. 'Mehmet bey sahnede olacak mısınız' diye soruyorlar" diye konuşmuştu.

MARIE, ŞULAN'A MESAJ ATTI

"Kısmet, sahneye çıkma teklifi gelse fena olmazdı. Sonuçta Türkiye benimle tanıdı Anne Marie'yi ve aynı zamanda ben de onunla tanındım" diyen 31 yaşındaki Şulan'a Marie'den teklif gelmişti. 26 yaşındaki Marie Instagram'dan Şulan'a mesaj atarak, "Yarın İstanbul'da benimle birlikte 'Rockabye' şarkısını söylemek ister misin?" dedi.

Şulan, Marie'nin bu teklifini sosyal medyadan duyurdu.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Teklifin ardından yola çıkan 'Cizreli Mehmet', "Evet uçaktayım rota İstanbul, bekle beni konser geliyorum" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE DÜET YAPTILAR

Dün akşam Babylon Soundgarden'da konser veren Anne Marie ile Cizreli Mehmet sahnede 'Rockabye' isimli şarkıyı birlikte söyleyerek düet yaptı.

Kaynak: haberinburada