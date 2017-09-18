ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN EBEVEYNLERE 6 UYARI
Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. 18 milyon çocuk, ilk zille ders başı yaptı.
Okulun ilk gününde çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmak isteyen anne-babalar için uzmanlar tarafından 6 tavsiye dile getirildi.
İşte uzmanlardan gelen 6 tavsiye:
1 - Çocuğunuzu yaşlandığında utandıracak fotoğraflar paylaşmayın. Bugün için "şirin" olabilecek bir fotoğraf, ileride çocuğunuzu utandırabilir.
2 - Çocuğunuzun fotoğrafını çekerken, kareye başka biri de giriyorsa çocuğunuza sorarak fotoğrafı çekmek için izin alın. Çocuğunuz sevmediği biriyle aynı fotoğrafta yer almak istemeyebilir.
3 - Çocuğunuzun okulda ve okul dışında okul üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşmamaya çalışın. Üniformalı fotoğraflar, onun kolay tanınmasına, hangi okula gittiğinin rahatça tespit edilmesine ve dikkat çekmesine neden olabilir.
4 - Arkadaşlarından ve ailelerinden, çocuğunuzu fotoğraflarda etiketlememelerini rica edin.
5 - Sosyal medya hesabınızın profil ayarlarını ve paylaşımlarınızı ara sıra kontrol edin. .Çocuğunuzun paylaşmak istemediğiniz bir fotoğrafını yanlışlıkla paylaşmış olabilirsiniz.
6 - Çocuğunuzun fotoğrafını paylaşırken fotoğrafta, herkes tarafından bilinen yerlerin konumunu belirtmeyin. Bu yolla çocuğunuzun kötü niyetli kişiler tarafından bulunmasına engel olabilirsiniz.
Kaynak: haberinburada
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