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ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN EBEVEYNLERE 6 UYARI


Çocuğunun fotoğrafını paylaşan ebeveynlere 6 uyarı
Tarih : 18 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Çocuğunun Fotoğrafını Paylaşan Ebeveynlere 6 Uyarı(10/10)6

Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. 18 milyon çocuk, ilk zille ders başı yaptı.

Okulun ilk gününde çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmak isteyen anne-babalar için uzmanlar tarafından 6 tavsiye dile getirildi.

İşte uzmanlardan gelen 6 tavsiye:

1 - Çocuğunuzu yaşlandığında utandıracak fotoğraflar paylaşmayın. Bugün için "şirin" olabilecek bir fotoğraf, ileride çocuğunuzu utandırabilir.

2 - Çocuğunuzun fotoğrafını çekerken, kareye başka biri de giriyorsa çocuğunuza sorarak fotoğrafı çekmek için izin alın. Çocuğunuz sevmediği biriyle aynı fotoğrafta yer almak istemeyebilir.

3 - Çocuğunuzun okulda ve okul dışında okul üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşmamaya çalışın. Üniformalı fotoğraflar, onun kolay tanınmasına, hangi okula gittiğinin rahatça tespit edilmesine ve dikkat çekmesine neden olabilir.

4 - Arkadaşlarından ve ailelerinden, çocuğunuzu fotoğraflarda etiketlememelerini rica edin.

5 - Sosyal medya hesabınızın profil ayarlarını ve paylaşımlarınızı ara sıra kontrol edin. .Çocuğunuzun paylaşmak istemediğiniz bir fotoğrafını yanlışlıkla paylaşmış olabilirsiniz.

6 - Çocuğunuzun fotoğrafını paylaşırken fotoğrafta, herkes tarafından bilinen yerlerin konumunu belirtmeyin. Bu yolla çocuğunuzun kötü niyetli kişiler tarafından bulunmasına engel olabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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