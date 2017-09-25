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Çocuk, Kendinden Büyük Japon Balıklarıyla Aynı Havuza Girdi

ÇOCUK, KENDİNDEN BÜYÜK JAPON BALIKLARIYLA AYNI HAVUZA GİRDİ

İnsan boyundaki Japon balıklarıyla aynı havuzda yüzen çocuğu izleyenler şaşırmadan edemedi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Çocuk, Kendinden Büyük Japon Balıklarıyla Aynı Havuza Girdi(10/10)6

Kendinden büyük Japon balıklarıyla havuza giren çocuğun videosu sosyal medyada viral oldu.

KOI BALIKLARI JAPONYA'DA ÇOK MEŞHUR

Japonya'da çok meşhur olan Koi balıkları ile birlikte aynı havuza giren çocuğun videosu sosyal medyada çok beğenildi.

İNSAN BOYUNA ULAŞIYORLAR

Akvaryumdaki minik Japon balıklarına alışık olanlar için, benzer familyadan olan ve insan boyutlarına ulaşabilen Koi balıklarını görmek şaşkınlık yaratıyor.

KOCA BALIKLARLA AYNI HAVUZA GİRDİ

Koi balıkları ile aynı havuza giren çocuk ile balıkların aynı ebatlarda olması ise izleyenleri şaşırtıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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