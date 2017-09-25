Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Çocuk, Kendinden Büyük Japon Balıklarıyla Aynı Havuza Girdi

ÇOCUK, KENDİNDEN BÜYÜK JAPON BALIKLARIYLA AYNI HAVUZA GİRDİ

İnsan boyundaki Japon balıklarıyla aynı havuzda yüzen çocuğu izleyenler şaşırmadan edemedi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Çocuk, Kendinden Büyük Japon Balıklarıyla Aynı Havuza Girdi(10/10)6

Kendinden büyük Japon balıklarıyla havuza giren çocuğun videosu sosyal medyada viral oldu.

KOI BALIKLARI JAPONYA'DA ÇOK MEŞHUR

Japonya'da çok meşhur olan Koi balıkları ile birlikte aynı havuza giren çocuğun videosu sosyal medyada çok beğenildi.

İNSAN BOYUNA ULAŞIYORLAR

Akvaryumdaki minik Japon balıklarına alışık olanlar için, benzer familyadan olan ve insan boyutlarına ulaşabilen Koi balıklarını görmek şaşkınlık yaratıyor.

KOCA BALIKLARLA AYNI HAVUZA GİRDİ

Koi balıkları ile aynı havuza giren çocuk ile balıkların aynı ebatlarda olması ise izleyenleri şaşırtıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuk  Kendinden  Büyük  Japon  Balıklarıyla  Aynı  Havuza  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER