ÇOCUK, KENDİNDEN BÜYÜK JAPON BALIKLARIYLA AYNI HAVUZA GİRDİ
İnsan boyundaki Japon balıklarıyla aynı havuzda yüzen çocuğu izleyenler şaşırmadan edemedi.
Kendinden büyük Japon balıklarıyla havuza giren çocuğun videosu sosyal medyada viral oldu.
KOI BALIKLARI JAPONYA'DA ÇOK MEŞHUR
Japonya'da çok meşhur olan Koi balıkları ile birlikte aynı havuza giren çocuğun videosu sosyal medyada çok beğenildi.
İNSAN BOYUNA ULAŞIYORLAR
Akvaryumdaki minik Japon balıklarına alışık olanlar için, benzer familyadan olan ve insan boyutlarına ulaşabilen Koi balıklarını görmek şaşkınlık yaratıyor.
KOCA BALIKLARLA AYNI HAVUZA GİRDİ
Koi balıkları ile aynı havuza giren çocuk ile balıkların aynı ebatlarda olması ise izleyenleri şaşırtıyor.
Kaynak: haberinburada
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