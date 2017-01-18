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çocuk sahibi olmak isteyenleri güldürüyor

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİ GÜLDÜRÜYOR

Her derde deva ceviz, libidoyu arttırıp çiftler arasında cinsel soğukluğu gideriyor. Hafızayı güçlendiriyor, kalp ve damar hastalıklarına savaş açıyor...

Tarih : 18 Ocak 2017, 11:47
Puan Ver : Çocuk Sahibi Olmak İsteyenleri Güldürüyor(8/10)8


Soframızda önemli bir yeri olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Düzenli tüketildiğinde pek çok hastalığa şifa dağıtıyor. İçerisinde bulunan vitamin ve minareller ile kadın ve erkeklerde libidoyu arttırıyor. Çiftler arasında cinsel soğukluğu giderip, çocuk sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.



BEYNİN DE İLACI



Öte yandan kötü kolesterolü düşürüp kalp damar hastalıklarına savaş açıyor. Kanın pıhtılaşma riskini azaltıp kalp krizini önlüyor. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan ceviz, kanser hastalarına umut oluyor. Beyin hücrelerini ve hafızayı güçlendirip Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Uyku problemlerini azaltıyor.



Ayrıca içerdiği fosfor ve kalsiyum sayesinde zihin yorgunluğunu gideriyor, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Kemiklerde yaşanan mineral kaybını azaltıyor. Anemi hastalarına da umut olan ceviz, içerisinde bol miktarda demir barındırıyor.



Diyabet hastaları için de vazgeçilmez bir atıştırmalık olan ceviz, kan şekerinin aniden yükselmisini önlüyor. Ayrıca pırıl pırıl bir cilde kavuşmamızı sağlıyor. İçerisinde bulunan Omega 3 ve bakır, ciltteki hücrelerin canlı kalmasını sağlıyor.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çocuk  Sahibi  Olmak  İsteyenleri  Güldürüyor    haber

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