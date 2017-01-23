ÇOCUKLARI SİBER TEHDİTLERE KARŞI NASIL KORURUZ?
Yeni nesil artık boş zamanının önemli bölümünü bilgisayar ya da telefon başında geçiriyor. Çocuklarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden ve siber tehditlere karşı koruyabilmek için sekiz altın öğüt:
Yeni nesil artık boş zamanının önemli bölümünü bilgisayar ya da telefon başında geçiriyor. Çocuklarımızı sanal dünyadaki tehlikelerden ve siber tehditlere karşı koruyabilmek için sekiz altın öğüt:
Çocuklarımızı siber tehditlere karşı koruyabilmek için;
Çocuklarınızı kişisel bilgiler paylaşmamaları konusunda uyarın
Çocuklarınıza internette ve sosyal ağlarda hiçbir zaman telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiğini anlatın ve riskler konusunda uyarın.
İnternette paylaşılan hiçbir bilginin kaybolmadığını hatırlayın, hatırlatın
Bir fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm hesabınızı kapattığınızda tüm verinizi otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin. Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş olabilir. Çocuklar ve aileleri, hangi resim ve bilgilerin internete koyulacağını iki defa düşünmelidirler.
Çoçuğunuzu internette sahipsiz bırakmayın
Sizin gözetiminizde olabileceği saatlerde internete girmesine izin verin. Eğer sosyal medya sitelerini kullanmaya başladıysa da, bu dünyada çocuğunuzu siber tehditlere karşı sahipsiz bırakmayın. Hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin. Ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu, neler paylaştığını yakından takip edebiliyor olacaksınız.
İnternet tarayıcınızın tarama geçmişini ara sıra inceleyin
Geçmiş silinmiş ise çocuğunuzla bir konuşma yapma vakti gelmiş demektir.
Akıllı telefonların da birer bilgisayar olduğunu unutmayın
Çocuklarınıza aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için aldığınız önlemleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin.
Güncel güvenlik yazılımı kullanın
Global ölçekte her gün milyonlarca virüs, truva atı, solucan ve oltalama yazılımı sanal alemde dolaşarak önce bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarınıza ulaşmaya çalışıyor. Profesyonel dijital önlem almadan bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil.
Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın
Pek çok güvenlik yazılımı firması özelliklerine göre ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen aile koruma, filtreleme ya da ebeveyn kontrolü ve siber tehditlere karşı koruma yazılımları sunuyor. Bu tür yazılımlarla aileler, çocuğun yaşına göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Ve pek çok değişik kategorideki web sitelerine erişimi engelleyebiliyor. ESET Mobile Security, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium yazılımları da bu tür ebeveyn koruması (Parental Control) özellikleri sunuyor.
Web kamerası bağlantısının izinsiz kullanılmadığından emin olun
Kameranın üzerine bant yapıştırmaya gerek yok. Bilgisayardaki kameraya erişmek isteyen uygulamaları denetleyen ve kontrol dışı çabaları engelleyen yazılımlar kullanabilirsiniz. ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium programları, kullanıcılara bu tür özellikler sağlıyor.
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