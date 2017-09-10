Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden oyuncu Zeynep Kankonde, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Çok sayıda yorum alan paylaşımda fotoğraftaki kişinin Kankonde olduğuna kimse inanmadı.

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı fotoğrafının kendisine ait olduğunu inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

KİMSE İNANMADI

Zeynep Kandonde bir süre önce Instagram'da öğrencilik yıllarında çekilen bir pozunu paylaştı. Ancak bazı hayranları bu fotoğraftaki kişinin Kankonde olduğuna bir türlü inanmadı.

HABABAM'IN BACAKSIZ'INA BENZETTİLER

Hatta onu Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıktı.

İşte ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı;

Kaynak: haberinburada