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çok önemli palm yağı açıklaması

ÇOK ÖNEMLİ PALM YAĞI AÇIKLAMASI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor.

Tarih : 20 Ocak 2017, 17:35
Puan Ver : Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması(7/10)7


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu, çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız" dedi.



Bakan Çelik, gündemde tartışılan palm yağıyla ilgili bir soruya ise "Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız" cevabını verdi.



 



kaynak:sabah








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