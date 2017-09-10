Erzurum'un Olur ilçesinde yaşayan Hakan Atmaca'nın 2 yaşındaki köpeğini gölde balık tutarken görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Her gün balık tutmak için göle dalan Çomar, videoda da görüldüğü gibi, ya sudaki balıkları kovalayarak karaya çıkarıyor ya da gölde ağzıyla tutup sahibine getiriyor.

"HER GÜN BANA BALIK TUTUP GELİYOR"

Kurzhaar cinsi köpeğin sahibi Atmaca, "Köpeğim Çomar 2 yaşında, her gün bana balık tutup getiriyor pişirip beraber yiyoruz" dedi.

"MERAK EDEN VARSA BUYURSUN GELSİN"

Hakan Atmaca'nın amcası Engin Atmaca ise, yeğeninin köpeğinin her gün 1,5-2 kilograma yakın balık tuttuğunu belirterek, "Biz de taze taze balık yiyoruz, eğer merak edenler varsa buyursun gelsin, köpeğimize balık tutturup ikram edebiliriz" diye konuştu.

"BALIK TUTUMASINA ŞAHİT OLDUM, ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Balıkçı köpeğe hayran kalan Tahir Günaydın ise "Arkadaşım Hakan'ın köpeğinin balık tutmasına şahit oldum, çok hoşuma gitti. İlk defa bir köpeğin balık tutuğunu gördüm. Benim de böyle bir köpeğim olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada