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conan exiles'in sistem gereksinimleri açıklandı

CONAN EXİLES'İN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Conan Exiles'in sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Oyunun sistem gereksinimleri neler? Oyun ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

Tarih : 16 Ocak 2017, 11:22
Puan Ver : Conan Exiles'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı(7/10)5


Conan Exiles'in sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Oyunun sistem gereksinimleri neler? Oyun ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.



Funcom'un geliştirdiği Conan Exiles, hayatta kalma temalı açık dünya bir oyun. İnşa et ve fethet tarzı ilerleyen oyun hem tek kişilik hem de çok oyunculu oynanabiliyor. Özellikle RPG severlerin oyunu oldukça beğeneceklerini söylemek gerek. Oyun PC, Xbox ve Playstation 4 platformlarına geliştiriliyor. Conan Exiles, 31 Ocak 2017 tarihinde Steam üzerinden erken erişime açılacak. Ayrıca Xbox One kullanıcıları, 2017 sonbaharında oyunu Xbox Game Preview programı sayesinde deneyebilecekler. Oyunun tam sürümü için ise henüz bir çıkış tarihi verilmemiş. İşte Conan Exiles'in yayınlanan resmi sistem gereksinimleri:



MİNİMUM 



İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

İşlemci:Intel Core i3 3.0 GHz or AMD equivalent

Bellek:4 GB RAM

Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) or AMD equivalent

DirectX Sürümü: Version 11

Depolama:35 GB available space



  ÖNERİLEN



İişetim Sistemi: Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 64 bit

İşlemci:Intel Core i5/i7 3.0 GHz or AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı:NVidia GeForce GTX 1070 or AMD equivalent

DirectX Sürümü:Version 11

Depolama:35 GB available space



Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda özellikle önerilen sistem gereksinimlerinin orta-üst düzey olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci tarafındaki istekleri karşılamak kolay iken ekran kartı olarak GTX 1070 tercihi bilgisayarları oldukça zorlayacak gibi duruyor.



 



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Etiketler: Conan  Exiles  İn  Sistem  Gereksinimleri  Açıklandı    haber

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