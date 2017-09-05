Çorlu Havaalanı'ndan İzmir Havaalanına gitmek üzere kalkış yapan Cesna 152 tipi pervaneli uçak, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

"KALKIŞTAN SONRA MOTORDA GÜÇ KAYBI OLDU"

Uçağı tarlaya sorunsuz bir şekilde indirmeyi başaran pilot Gökhan Mızrak yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çorlu Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na bir uçuş gerçekleştirecektik. Fakat kalkıştan kısa bir süre sonra motorumuzda bir güç kaybı oldu. Muhtemelen yakıt sistemi ile alakalı.

"ACİL İNİŞ YAPTIK, UÇAKTA HERHANGİ BİR ARIZA YOK"

Meydana ulaşamayacağımızı anlayınca arkadaki araziye bir iniş planladık. Uçağımızda herhangi bir arıza, vuruk, kırık yok. Allah'a şükür yaralanma da yok. Sivil havacılık gerekli incelemeleri yaptı. Herhangi bir sıkıntımız da yok şu an itibariyle. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra meydandan kalkış tekrardan sağlanacak inşallah. Bu akşam burada arazinin yakınındaki çiftlikte korunaklı alanda saklanacak. Yarın gerekli ekiplerle havaalanına gidecek.

Kaynak: haberinburada