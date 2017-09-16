ÇORUMLU ÇAYCI SELİM, İNTERNETTEN BULDUĞU UGANDALI NAKATE İLE EVLENECEK
40 yaşındaki Çorumlu çaycı Selim, internetten tanışıp sevgili olduğu Ugandalı kız ile evlenmeye hazırlanıyor.
Çorum'da yaşayan adam, internetten bulduğ Ugandalı kızı ailesinden istedi. Çift, evlenmeye hazırlanıyor.
AİLESİNDEN İSTEDİ
Çorum'da yaşayan ve çaycılık yapan 40 yaşındaki Selim Avcı, internetten tanıştığı 28 yaşındaki Nakate Ruth'un daveti üzerine gittiği Uganda'da evlenme kararı alıp, kız arkadaşını ailesinden istedi.
GELİNLİKLE UGANDAYA GİTTİ
Selim Avcı, 1 yıl önce internet üzerinden Ugandalı Nakate Ruth ile tanıştı. Avcı, Ruth'un daveti üzerine Uganda'ya gitti. Yanında götürdüğü gelinliği de kız arkadaşına hediye etti.
"AİLESİ EVLENEMİZE BİR MANİ GÖRMEDİ"
12 gün evlerinde konuk olduğu kız arkadaşını Türkçe'yi bilen bir kişi yardımıyla ailesinden istediğini belirten Avcı, "Onlar da evlenebileceğimizi ve bunda bir sakınca görmediklerini söyledi. Yetkili yerlere müracaat yaparak kız arkadaşımın pasaport işlemlerini tamamladım. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerek Türk, gerekse Ugandalı yetkililerden işlemlerimizin bir an önce tamamlanması için destek bekliyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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