Türkiye'de yarı değerli doğal taş açısında zengin bir rezerv ve çeşitliliğe sahip olan Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkarılan doğal taşlar, kadınların geçim kaynağı oldu. Daha önce ev işleriyle zamanlarını değerlendiren kadınlar, Halk Eğitim Merkezinde mesleki eğitimi aldıktan sonra Mecitözü Kaymakamlığı tarafından kurulan atölyede doğal taşları işlemeye başladı.

ABD'YE 500 KİLO İŞLENMİŞ TAŞ GÖNDERDİLER

Değerli doğal taşları işleyerek ev ekonomilerine destek olan kadınlar, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un girişimleriyle de bir firma ile imzalanan protokol kapsamında ilk etapta Amerika'ya gönderdikleri 500 kilo işlenmiş taş ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Mecitözülü ev hanımlarına gelir kapısı olan doğal taşlar sahip olduğu özellikleriyle alternatif tıp ve negatif enerjiyi alarak stresi azaltması gibi etkilerinden dolayı da ayrı bir ilgi görüyor.

"TÜRKİYE BU SEKTÖRDE YERİNİ ALMASI GEREKİYOR"

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, dünyada yarı değerli taşları işleyerek bundan gelir elde eden ülkeler arasında Türkiye'nin yerini alması gerektiğini belirterek, "Değerli doğal taşların işlenmesinde Türkiye neden bir Filipinler olmasın" dedi.

Ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların buna müsait olduğunu dile getiren milletvekili Kurt, yarı değerli taşların dünyada karşılığının bulunduğuna dikkat çekti. Bir yıllık emeğin sonucunda Mecitözü'nde çıkan yarı değerli doğal taşların takı tasarım olarak işlenmesi için kaymakamlığın desteği, kadınlarımızın da işbirliği ve güç birliğiyle atölye kurulduğunu dile getiren Kurt, kooperatif üyesi ev hanımlarının doğal taşları çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladığını açıkladı.

"BAZI KISTLAMALAR VAR AMA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Kadınların çalışmaları iyiye gittiğini anlatan Kurt, "Şu anda yeni stajyerler ve yeni çalışma arkadaşlarımız var. Bu yüzden çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde bir firmanın buraya getirdiği taşlar atölyemizde işlenerek Amerika'ya gönderildi. Bundan sonraki hedefimiz takı tasarımının artması. Fuarlara katılmak. Ayrıca burada üretilen tespihlerin sektörde yer alması ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Mecitözülü hanımların eşlerine, çocuklarına ayırdıkları zamanın daha fazlasını atölyede geçirdiklerinin altını çizen Kurt, "Özveriyle, severek ve bu işi benimseyerek yaparak kendilerine bir yol çizdiler. Bu yolda onlara başarılar diliyorum. Onlara yol arkadaşlığı yapabildiğim için kendim de çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte daha çok ihracata yönelik, iç piyasa da ticarete yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yarı değerli taşlarla ilgili bazı yasal sıkıntılar var. Bunları da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte genel kurulda gündeme getirerek üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada