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crysis'teki bionik zırh her an gerçeğe dönüşebilir

CRYSİS'TEKİ BİONİK ZIRH HER AN GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR

İlk çıktığı zamandan beri bizleri heyecanlandıran popüler video oyunu Crysis'daki Bionik Zırh gerçeğe dönüşmesi için hiçbir engeli yok.

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:34
Puan Ver : Crysis'teki Bionik Zırh Her An Gerçeğe Dönüşebilir(6/10)5


İlk çıktığı zamandan beri bizleri heyecanlandıran popüler video oyunu Crysis'daki Bionik Zırh gerçeğe dönüşmesi için hiçbir engeli yok.



Crytek'in yapımcılığını üstlendiği ve bir dönem serisiyle bizleri bağımlı hale getiren popüler video oyunu Crysis'te konu edilen Bionik Zırh gerçeğe dönüşebilir. Askeri alandaki çalışmalarda gelinen son nokta insanoğlunu bir kez daha şaşırtırken böyle bir buluşun gerçekleşmesi birçok insanı ve oyun severi de heyecanlandırdı.



Bildiğimiz üzere dünyada özellikle film ve oyun sektöründe yer alan distopik icatlar ve olayların gerçekleşmesi oyun severleri bir hayli heyecanlandırıyor. Belki özellikle askeri ve savaş standartlarında bu tür icatların olması biraz üzücü olsa da oynadığımız yakın geleceğin gerçekleştiğini bilmek ister istemez göz bebeklerimizin büyümesine sebep oluyor.

Popüler video Oyunu Crysis'te gördüğümüz ve o yıllarda bilimkurgu konusu olan bionik zırhlar gerçek olma yoluna girerken Exosuit alanındaki çalışmalar yapan SRI International isimli bir firma, askerlerin kıyafet şeklinde giyebilecekleri ve onların hareket kabiliyetini geliştiren, daha hızlı koşmalarını, daha yükseğe zıplamalarını, daha ağır yük taşıyabilmelerini sağlayan bir zırh tanıttı. Geçtiğimiz günlerde giyilebilir teknoloji tanıtımları yapan Hyundai de bu teknolojiyle büyük bir benzerlik taşıyor. Aradaki tek fark bu zırhların oldukça gerçekçi ve savaşlarda kullanılabilir olması.



Giyilebilir güç olarak tanımlanan bu zırh ayrıca hidrolik exosuit teknolojisini kolayca giyilebilen, esnek bir tuluma dönüştürmeyi başaran firma bu tulumu “intelligent wearable strength,” (akıllı giyilebilir güç) olarak tanımlıyor.



Tulumda gelişmiş sensörler ve hidrolik sıvıyı hareket ettirebilen küçük elektrik motorları mevcut. Bu sayede kullanıcı ağır yükleri daha kolay taşıyabiliyor veya kendi ağırlığını taşırken daha rahat edebiliyor ve ağırlıklar daha hafif gelmeye başlıyor.

Buna benzer teknolojiler, öncelikle cephe hattında görev yapan ve ağır yükler taşımak zorunda kalan askerlerin işlerini kolaylaştırmak üzere geliştiriliyorlar. Henüz resmi tanıtımı yapılmayan bionik zırhların ilerde gerçeğe dönüşmesi olası. Mühendisler bu konu hakkında durmadan çalışırken ne zaman gerçeğe döneceği sorusu ise merak konusu.



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