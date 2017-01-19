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ÇUKURCA'DA SIĞINAK İÇERİSİNDE HAVA SAVUNMA ROKETİ ELE GEÇİRİLDİ


ÇUKURCA'DA SIĞINAK İÇERİSİNDE HAVA SAVUNMA ROKETİ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 19 Ocak 2017, 12:51
Puan Ver : Çukurca'da Sığınak İçerisinde Hava Savunma Roketi Ele Geçirildi(8/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca'da devam eden terörle mücadele operasyonu kapsamında 3 ayrı sığınak içerisinde bir adet hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.



TSK, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam etmekte olan terörle mücadele operasyonu kapsamında 3 ayrı sığınak içerisinde tespit edilen bir adet hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 45 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 9 TNT tahrip kalıbı, 10 kilogram toz patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 324 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 391 Biksi makineli tüfek fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.



 



kaynak:gündem








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