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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARAKAN KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN KOFİ ANNAN'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan Krizinin Çözümü İçin Kofi Annan'la Telefon Görüşmesi Yaptı
Tarih : 16 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan Krizinin Çözümü İçin Kofi Annan'la Telefon Görüşmesi Yaptı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski BM Genel Sekreteri ve Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile bu akşam telefonda görüştü.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN DURUMUNU KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Myanmar'da Arakanlıların maruz kaldığı insanlık dramına nasıl çözüm bulunabileceğinin konuşulduğu telefon görüşmesinde, Annan'ın konuya ilişkin hazırladığı rapor hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

KONUYU BM GÜNDEMİNE TAŞIYACAK

Görüşmede, Myanmar'daki şiddetin durdurulması, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası toplumun bu hususta acilen gerekli girişimlerde bulunması gerektiği vurgulandı. Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Annan'dan bölgedeki insani dramın son bulması için Myanmar yönetimine telkinde bulunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuyu BM Genel Kurulu'nda da gündeme getireceğini ifade ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruna çözüm bulmak için Türkiye'nin Myanmar ve Bangladeş hükümetleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğuna dikkati çektiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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