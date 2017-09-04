Hakkari şehidi Halil İbrahim Gürel'in cenaze töreninin ardından Çatalca'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya gündeminin en sıcak konusu Myanmar katliamına değinerek şöyle dedi: Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. 20'ye kadar dünya lideriyle konuştum, konuşmaya devam edeceğim. Tabii netice alacağımız liderler var, liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İNSANLIK KATLİAMA SESSİZ KALDI

İnsanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum ki Myanmar'ın Müslümanların düştüğü halini izlediniz. Neler çektiğini, köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Kızılay, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Biz sadece rükuda sadece secdede Rabbimizin huzurunda eğiliriz. hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik, inşallah eğilmeyeceğiz.

19 EYLÜL'DE BM GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ

Myanmar sürecini de BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuyu görüştüm, görüşüyorum. Bütün bu görüşmelerimizde netice alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar, biz görevimizi yapacağımız yapacağız. Şu anda güneyimizdeki gelişmeleri biliyorsunuz, Suriye'de. Bizim oralarda DEAŞ'la verdiğimiz mücadeleyi, Irak'ta verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. İlk defa Kurban Bayramında Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri, Adalet Bakanımız, Bakanlarımızın bir kısım sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Buralarda askerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya oralarda kaşık çaldılar. Çünkü bunları beraber yaşamamız lazım ki, komutanıyla, subayıyla herkes aynı duyguyu yaşasın.

İNŞALLAH TOPLU KONUT AÇILIŞINI BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Benim sizden bir arzum var. Çatalca'da sizden farklı çalışma bekliyorum. Yollarıyla, doğalgazıyla her şeyiyle Çatalca'ya ulaşmış vaziyette. İnşallah bunu çok daha iyi bir konuma getirmemiz lazım. Artık köy yok, mahalle var. Dolayısıyla bu mahalle kültürünü de kuşanmamız lazım. Az önce ilçe başkanımıza söyledim, toplu konutlarla ilgili bir açılış yapalım, teslimini yapalım. Onun için hazırlığınızı yapın dedim. Sizinle olağandışı bir görüşmeyi yapmış olduk, inşallah açılışı beraber yapacağız.

Kaynak: haberinburada