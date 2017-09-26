Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversitenin ismini açıklarken, YÖK'e de iki yeni hedef belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yeni akademik yılda başarılı bir eğitim-öğretim dönemi temenni ediyorum. YÖK Başkanı ve üyelerini böyle güzel bir açılış tertip ettikleri için gönülden tebrik ediyorum. Bu etkinliğin artık her yıl tekrarlanarak devam edeceğine inanıyorum.

Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda gerçekleşen projede yer alan 5 pilot üniversitenin ismini de açıklamıştım. Araştırma üniversitelerinin tespit edilerek özel olarak desteklenmesi ve uluslararasında çok daha farklı bir konuma gelmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Yüksek öğretim kalite kurumuna olan ihtiyacı ifade etmiştim. Bu konularda mesafe kat edildiğini görüyorum.

İŞTE BELİRLENEN 10 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Araştırma üniversitesi olarak belirlediğimiz 10 üniversiteyi açıklıyorum:

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniverstiesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve ODTÜ.

İKİ HEDEF AÇIKLADI

YÖK'e iki yeni hedef açıklamak istiyorum. Öğretmen yetiştiren programlarının geliştirilmesi bunlardan ilki. Öğretmen kalitesi meslenin önemli boyutlarından biri. Müfredattan ders kitaplarına, yüksek öğretime geçişe kadar eğitim ve öğretimde çözmemiz gereken pek çok sorun bulunuyor. Türkiye'de her alanda çok büyük reformalara imza attık. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim ve öğretimdir. Kültürdür.

"DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER GELİYOR"

Böylesine önemli bir konuda en küçük bir ihmale tahamülümüz olamaz. Ders kitapları konusunda daha fazla şikayet gelmeye başladı. İlgili arkadaşlara, başta hükümetimiz olmak üzere zaman zaman YÖK Başkanımla bunları paylaşıyorum. Demek ki bunda bir sıkıntı var. Bakanımızla bu meseleyi konuştuk. Gerekli tedbirler alınacak. Bu da ayrı bir eleştiri konusu. Hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun eden bir sistem kuramadık. Bir toplumun inşası burada söz konusu. Son düzenlemeye rağmen, müfredat ve ders kitapları konusunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor."

Kaynak: haberinburada