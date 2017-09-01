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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Geceyi Myanmar Diplomasisiyle Geçirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU GECEYİ MYANMAR DİPLOMASİSİYLE GEÇİRDİ

Akşam saatlerinde 4 ülke lideriyle Myanmar'daki soykırımı görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde de Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Bangladeş liderlerini arayarak ortak çözüm çağrısı yaptı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Geceyi Myanmar Diplomasisiyle Geçirdi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid'i telefonla arayarak Myanmar'ı konuştu.

"ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ÇABA" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmelerinde, Kurban Bayramı'nın başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krize bir an önce çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemini de vurguladı.

AKŞAM DA 4 ÜLKE LİDERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan, İslam ülkelerinin liderlerinin bayramlarını tebrik vesilesiyle, Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de gün içerisinde birer telefon görüşmesi yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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