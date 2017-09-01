CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EMNİYET MENSUPLARIYLA BAYRAMLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'ne geçerken yolda hem vatandaşların hem de emniyet mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki ikametinden Huber Köşkü'ne geçerken yolda emniyet mensupları ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Buradan Kısıklı'daki ikametine geçen Erdoğan, kısa süre sonra Huber Köşkü'ne gitmek üzere yola çıktı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Sarıyer'de bir taksi durağına uğrayan Erdoğan taksicilerle bayramlaştı. Ardından, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Kemal Aykut Genç karakolunun önünde duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Daha sonra vatandaşlarla da bayramlaşan Erdoğan, emniyet mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, Huber Köşkü'ne gitmek üzere karakoldan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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