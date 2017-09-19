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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE KAPSAMLI BİR ZİRVE YAPTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Kapsamlı Bir Zirve Yaptı
Tarih : 19 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Kapsamlı Bir Zirve Yaptı(5/10)1

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

40 DAKİKALIK KALABALIK ZİRVE

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK ZORUNDA OLMAKTAN YAKINMIŞTI

Macron, Le Point dergisine ağustos ayında verdiği röportajda, küresel alanda 'yeni havalı çocuk' olmaya çalışıp çalışmadığı sorusu üzerine "Biliyorsunuz, küresel sahne aslında o kadar da havalı bir yer değil" yanıtı vermiş, bu sözleriyle ne demek istediği sorulan Macron, şu "Her 10 günde bir Erdoğan'la konuşmak zorunda olan benim" demişti.

Daha sonra bu sözlerine açıklık getiren Macron'un Erdoğan karşısındaki tavırları da, aslında öyle demek istemediğini ortaya koydu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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