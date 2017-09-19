CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE KAPSAMLI BİR ZİRVE YAPTI
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
40 DAKİKALIK KALABALIK ZİRVE
Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK ZORUNDA OLMAKTAN YAKINMIŞTI
Macron, Le Point dergisine ağustos ayında verdiği röportajda, küresel alanda 'yeni havalı çocuk' olmaya çalışıp çalışmadığı sorusu üzerine "Biliyorsunuz, küresel sahne aslında o kadar da havalı bir yer değil" yanıtı vermiş, bu sözleriyle ne demek istediği sorulan Macron, şu "Her 10 günde bir Erdoğan'la konuşmak zorunda olan benim" demişti.
Daha sonra bu sözlerine açıklık getiren Macron'un Erdoğan karşısındaki tavırları da, aslında öyle demek istemediğini ortaya koydu
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar