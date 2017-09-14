Kazakistan'ın başkenti Astana'daki fuarda Anadolunun bereketli topraklarında yetişen hububat ve bakliyat ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyet ile stant açan Gaziantepli ihracatçıları yalnız bırakmadı.

BULGARDAN YAPILAN BİSKÜVİYİ ÇOK BEĞENDİ

GAİB tarafından açılan standı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, tanıtımı gerçekleştirilen Gaziantep yöresine ait ve bulgurdan yapılan ürünlerin kısır, sarma, tatlı ve bisküvi gibi ürünlerin tadına baktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tadımlık aldığı bulgur bisküvisini çok beğendi."DÜNYADA TANITILMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ

Hububat ve Bakliyat sektöründeki ürünlerin dünya genelinde tanıtılması için büyük çabalar sarf ettiklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya uluslararası gıda fuarlarında Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yer aldıklarını ve Anadolu'nun bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerin global pazarlarda en iyi koşullarda pazarlanabilmesi için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti."CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ederek Türk katılımcıları motive etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getiren Başkan Altunkaya, "Türkiye ihracat alanında başlattığı seferberliği büyük bir hızla sürdürmektedir. Bizler dünyanın bir çok bölgesinde ve bütün kıtalarda ürünlerimizi tanıtarak global pazarın etkin aktörleri arasında yer almaya çalışırken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katıldığımız bu fuarları zaman zaman ziyaret ederek bizleri onure ederken aynı zamanda ihracatımızı arttırmamız için bizleri motive etmektedir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan gezisi kapsamında Astana'da EXPO 2017 Fuar alanını ziyaret ettiğinde Ekonomi Bakanlığımız rehberliğinde katıldığımız fuarda yer alan ve tamamen hububat bakliyat ürünlerini ve bu ürünlerin kullanımıyla yapılmış gerek yöresel yemeklerimizi gerekse arge inovasyon sonucu elde edilen yeni mamullerimizi beğenmiştir. Kendilerine ülke kalkınmasına ve bizlere sağladığı desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.İHRACATÇILARIMIZA BÜYÜK MOTİVASYON

GAİB koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk malının dünya genelinde tanıtılmasına büyük önem verdiği ve ihracatçıları sürekli desteklediğini hatırlatarak, "Türkiye yerinde duramayan, hızla büyüyen ve gelişen, vizyonu ve hedefleri olan bir ülke. Bugün dünya genelinde bütün ülkelerle ticaret yapan ve ürünlerini dünya pazarlarında büyük bir güvenle satmayı başaran ender ülkelerden birisi. Elbette ülke vizyonumuzun gelişmesinde bizleri sürekli destekleyen yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarımızda sürekli yanımızda yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ve katkıları asla inkar edilemez. Ekonomi Bakanlığımızın organizasyonuyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen EXPO 2017 Fuar alanındaki stantlarımızın tamamını ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet burada görev yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gecesini gündüzüne katan ihracatçılarımızı adeta motive etmiştir. GAİB tarafından açılan standı da ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizin tanıtımı için de gerekli destekleri vermiştir. Şahsım ve ihracatçılarımız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ERDOĞAN'A EŞİ VE BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Öte yandan Astana'da gerçekleştirilen EXPO 2017 Fuar Alanı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Kaynak: haberinburada