Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti.

KONUŞMASINDAN ÖNCE YEMEĞE KATILDI

Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Erdoğan, daha sonra Genel Kurul'da yaklaşık 25 dakikalık bir konuşma yaptı.

TRUMP İLE SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: haberinburada