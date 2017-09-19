CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP ARASINDA SAMİMİ SOHBET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'daki konuşması öncesinde, üye ülke liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemekte Erdoğan ve Trump arasındaki samimi sohbet dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti.
KONUŞMASINDAN ÖNCE YEMEĞE KATILDI
Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı.
Erdoğan, daha sonra Genel Kurul'da yaklaşık 25 dakikalık bir konuşma yaptı.
TRUMP İLE SAMİMİ SOHBET
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti.
Kaynak: haberinburada
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