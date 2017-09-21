BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bu akşam için planlanan kritik görüşmesine başladı. Türkiye saati ile Saat 22:00'da planlanan görüşme 15 dakika gecikmeli başladı.

GÖRÜŞME 15 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Lotte New York Palace Otel'de gerçekleşen görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, kameralar karşısına geçerek kısa bir açıklamada bulundu.

"ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMEK BÜYÜK MUTLULUK"

ABD Başkanı Trump, "Kendisi dünyanın çok zor bir bölgesinde, zor bir zamanda çalışıyor. Ve çok iyi işler çıkarıyor. Aynı zamanda ABD ile çok iyi ilişkileri var. Geçmişe baktığımızda en iyi zamanlarımızdayız" dedi.

"BÖLGESEL KONULARI ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki, gerek ABD-Türkiye ilişkileri, gerekse bölgesel görüşmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendisine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HEYETTE KİMLER VAR?

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Erdoğan ve Trump'ın ABD'nin YPG'ye silah yardımı, PKK ve DAEŞ'le, Suriye'de gelişmeler, Astana görüşmelerinde anlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgeleri konusunda konuşacağı belirtildi.

Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandum"u da görüşmenin diğer önemli gündem maddeleri arasında.

İki liderin, Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sisteminin de ele alması bekleniyor.

Erdoğan'ın korumalarıyla ilgili yaşanan hukuki süreç ve korumalara silah satışının durdurulması da iki liderin görüşeceği konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a bu konudaki rahatsızlığını iletmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki hukuki anlaşmazlıklar da masada olacak. Fethullah Gülen'in iadesi ve Sarraf davasına eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık olarak girmesi görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı drama da dikkat çekecek. Sorunun çözülmesine yönelik görüşlerini ABD Başkanı'na iletecek.

İki ülke arasında yeni bölgesel enerji planları ve ticari ortaklığın artırılması konusu da gündeme gelecek konular arasında.

Kaynak: haberinburada