Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD BAŞKANI TRUMP ARASINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Kritik Görüşme Başladı
Tarih : 21 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abd Başkanı Trump Arasındaki Kritik Görüşme Başladı(8/10)4

BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bu akşam için planlanan kritik görüşmesine başladı. Türkiye saati ile Saat 22:00'da planlanan görüşme 15 dakika gecikmeli başladı.

GÖRÜŞME 15 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Lotte New York Palace Otel'de gerçekleşen görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, kameralar karşısına geçerek kısa bir açıklamada bulundu.

"ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMEK BÜYÜK MUTLULUK"

ABD Başkanı Trump, "Kendisi dünyanın çok zor bir bölgesinde, zor bir zamanda çalışıyor. Ve çok iyi işler çıkarıyor. Aynı zamanda ABD ile çok iyi ilişkileri var. Geçmişe baktığımızda en iyi zamanlarımızdayız" dedi.

"BÖLGESEL KONULARI ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki, gerek ABD-Türkiye ilişkileri, gerekse bölgesel görüşmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendisine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HEYETTE KİMLER VAR?

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Erdoğan ve Trump'ın ABD'nin YPG'ye silah yardımı, PKK ve DAEŞ'le, Suriye'de gelişmeler, Astana görüşmelerinde anlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgeleri konusunda konuşacağı belirtildi.

Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandum"u da görüşmenin diğer önemli gündem maddeleri arasında.

İki liderin, Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sisteminin de ele alması bekleniyor.

Erdoğan'ın korumalarıyla ilgili yaşanan hukuki süreç ve korumalara silah satışının durdurulması da iki liderin görüşeceği konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a bu konudaki rahatsızlığını iletmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki hukuki anlaşmazlıklar da masada olacak. Fethullah Gülen'in iadesi ve Sarraf davasına eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık olarak girmesi görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı drama da dikkat çekecek. Sorunun çözülmesine yönelik görüşlerini ABD Başkanı'na iletecek.

İki ülke arasında yeni bölgesel enerji planları ve ticari ortaklığın artırılması konusu da gündeme gelecek konular arasında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  İle  Abd  Başkanı  Trump  Arasındaki  Kritik  Görüşme  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER