CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ TEMİM'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Beştepe'de kabul etti. Körfez krizinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.
Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.
"KRİZ DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"
Körfez'de Katar ekseninde yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, soruna diplomatik yollardan bir çözüm bulmanın gerekliliği vurgulandı.
İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDA KARARLILIK TEYİT EDİLDİ
Başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in Türkiye ve Katar arasındaki mevcut işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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