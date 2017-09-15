Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde kişisel twitter hesabından kucağında bir bebekle fotoğraf paylaşarak "Bugün küçük Tevfik'le tanıştık..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, katıldığı ATV - A Haber ortak canlı yayınında o fotoğrafın hikayesini de anlattı.

TEVFİK OĞLU TAYYİP'İN OĞLU TEVFİK

Erdoğan şöyle konuştu:

Dedesi Tevfik'in 1989 belediye başkanlığı seçimlerinde İsviçre'de çalışırken gelip kampanya boyunca yanımda olmuştur.

Pınarhisar'a gittiğim günün bir gün öncesinde rahmetli oldu. Oğluna Tayyip ismini vermişti, bu da Tayyip'in ilk çoçuğu Tevfik'

Kaynak: haberinburada