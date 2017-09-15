Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'KÜÇÜK TEVFİK'LE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küçük Tevfik'le Tanışma Hikayesini Anlattı
Tarih : 15 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan 'küçük Tevfik'le Tanışma Hikayesini Anlattı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde kişisel twitter hesabından kucağında bir bebekle fotoğraf paylaşarak "Bugün küçük Tevfik'le tanıştık..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, katıldığı ATV - A Haber ortak canlı yayınında o fotoğrafın hikayesini de anlattı.

TEVFİK OĞLU TAYYİP'İN OĞLU TEVFİK

Erdoğan şöyle konuştu:

Dedesi Tevfik'in 1989 belediye başkanlığı seçimlerinde İsviçre'de çalışırken gelip kampanya boyunca yanımda olmuştur.

Pınarhisar'a gittiğim günün bir gün öncesinde rahmetli oldu. Oğluna Tayyip ismini vermişti, bu da Tayyip'in ilk çoçuğu Tevfik'

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan    Küçük  Tevfik  Le  Tanışma  Hikayesini  Anlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER