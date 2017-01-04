

İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanını basan terörist, aralarında yabancı misafirimizin de bulunduğu 39 kişiyi katletti, 71 kişiyi yaraladı. Kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti terör örgütleri üzerinden adeta ateşle imtihana tabii tutuluyor.



Tarihimiz boyunca maruz kaldığımız bu imtihan asimetrik bir saldırı şeklinde karşımıza çıkmıştır. Bu saldırılarla başa çıkabilecek bir güce ve kararlılığa sahibiz.



Bizler de yaşananlar karşısında en az sizler kadar öfkeliyiz. Bu saldırıların asıl amacı duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir. Bizi birbirimize düşürmektir. Toplumun içindeki fay hatlarını derinleştirmek isteyenler her yöntemi deniyor.



Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak 2071 vizyonumuzu şekillendireceğiz. Kaybedersek bir Sevr tezgahı önümüze getirilecek.



Türkiye'de etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yapılmasına benim kadar karşı çıkan başka isim var mı bilmiyorum. Tüm siyasi hayatım bunlarla mücadele üzerine geçmiştir. Bunların Kürt kardeşlerimin sorunlarıyla ilgisi alakası yoktu. Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor.



Ortaköy ile ilgili bu kadar feveran edenler acaba Gaziantep'teki o 56 kişiyle ilgili ne yazdılar, ne konuştular. O büyük bir vahşet değil mi? Orada niye konuşmadınız. Bizim Gaziantep'teki olay da Ortaköy'deki olay da canımızı yakar. Bunların hepsi de terör eylemidir. Bunu yaşam biçimine kaydırmanın bir anlamı yok.



Kimsenin yaşam biçimi tehdit altında değildir. Buna müsaade etmeyiz.



Uzun sorumluluk dönemimde hayat tarzı baskısı altında kalan tek bir kişi var mıdır? Bütün bunlar ortadayken bakıyorsunuz birileri sosyal medyadan, köşelerinden utanmadan sıkılmadan bunları yazabiliyor. Bu yalanı ortaya atanlar kimin yediğine, içtiğine karşılmıştır? Herkes gibi ben de tasvip ettiğim görüntüleri eleştirmişimdir. Bunu ifade özgürlüğü çerçevesinde yaklaştım.







kaynak:habertürk