Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye saati ile 22:15'te gerçekleşen görüşmesi öncesinde Reuters'a bir mülakat verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

"ABD'NİN FETÖ ÜYELERİNİ İADE ETMEMESİ BİZİ ÜZÜYOR"

"Gerekli olan bütün prosedür işledi bu adamlar henüz yargıda değil bunu bize verin niye vermiyorsunuz. Ülkemizde idam yok onları bize verebilirsiniz. 85 koliyi Obama döneminde verdik. PKK aynı şekilde örgütleniyor. ABD gibi adeta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede teröristlerin verilmemesi bizi üzmektedir. Bizde herhangi bir terörist olunca hemen vermemizi istiyorlar, bu adil bir yaklaşım değil. Bugüne kadar ABD'ye 12 teröristi iade ettik. Bu yanlışı süratle giderin ve darbe girişiminde bulunan benim 250 vatandaşımın ölmesine neden olan, TBMM'yi bombalayan bu alçaklara karşı bizim atılması gereken adımları atmamıza yardımcı olması gerekir.

"IRAK TEZKERESİ ÇIKARSA SÜREÇ FARKLI İŞLEYECEK"

Rakka'da DEAŞ'a karşı sizinle bu mücadeleyi veririz ama yarın terör örgütü ile anılmayın. Bu yanlış bir strateji. Bizim 27'sinde MGK toplantımız vardı 25'indeki gelişme nedeniyle görüşmeyi yarına aldık. MGK'yı yapacağız ardından Bakanlar Kurulu'nu yapacağız. Buradaki yaptırımlar neler olacak etraflıca görüşeceğiz. Yaptırımların zamanlamasını açıklamasını Bakanlar Kurulu'ndan sonra hükümetimiz yapacaktır. Yol haritasının gereği neyse adımlarımızı atacağız. (Cumartesi olağanüstü toplanacak TBMM'de) Tezkere çıkarsa, süreç farklı şekilde ilerleyecek."

"ESED'İN İKTİDARDA KALMASINI CİNAYET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Biz Esed'i Suriye'de iktidarda kalmasını cinayet olarak görüyoruz. Devlet terörü estiren biridir. 1 milyon insanı öldüren biridir. Kimyasal ve konvansiyonel silah kullanan birinin demokratik bir ülkede kalması düşünülebilir mi? Suriye halkı kendini yönetecek birini bulmalı. Suriye halkının en ideal şekilde çözeceğine inanıyoruz.

"4 EKİM'DE İRAN'A GİDİYORUM"

Yapılan üçlü çalışmalardan sonra Astana süreci başlamıştır. Çatışmasızlık bölgesi ile ilgil iyi gidiyordu ancak merkezde hastanenin vurulması bizi endişeye sevk etmiştir. İdlibteki çatışmasızlık bölgesinde Rusya'nın güvenlik tedbiri var içerde Türkiye'nin tedbiri var. Pazartesi Putin ile görüşmem olacak. Trafik bu ara yoğun. 4 Ekim'de İran'a bir seyahat gerçekleştireceğim. Ondan önce de İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelecek.

"İLİŞKİLERİMİZ NATO İLE SINIRLI DEĞİL"

Bizim NATO üyeliğimizde bir zayıflık getirecek adımlar değildir. Bugün NATO üyesi bir ülke sadece NATO ilişkileri ile yaşamıyor başka ülkeler de ilişkileri var. İran bizim komşumuz. Rusya aynı şekilde komşumuz. Bunlarla ticari ilişkilerimize bakınca Rusya ile bir ara 36 milyar dolara çıktı ki bu zirvedir. Rus turistlerin bir numaralı tercihi Türkiye'dir. Aynı şekilde İran. İran ile stratejik noktada doğal gaz ve petrol alıyoruz. Onların da bizden ithal ettiği kalemler var.

Bütün mesele NATO içerisindeki ülkeler olarak birbirimizi anlayabildik mi? Ben NATO'dan silah alabiliyor muyum? Ben NATO'dan ihtiyacım olan silahları paramla alabiliyor muyum? Tehdit altında olduğumuz terör örgütleri var. 15 yıldır aralıksız iktidardayız. Birçok silahları istedik vermediler. Ama terör örgütü ile iş birliği yapıyorlar bunu neyle açıklayacağız? Biz dostları artıracağız, düşmanı azaltacağız.

OHAL SONA ERECEK Mİ?

OHAL bir defa teröre karşı aldığımız bir tedbirdi. Biz iktidara gelince OHAL vardı bir ayda kaldırdık. Ülkemi devirmeye yönelik bir darbe girişimi var bunu niçin uygulamayacağız?

Kaynak: haberinburada