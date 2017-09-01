Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında kameralara renkli görüntüler verdi.

DAMADI İLE BİRLİKTE DONDURMACIYA GİTTİ, TORUNUNA DONDURMA ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte bir dondurmacıya girerek torunu Ahmet Akif Albayrak ' a dondurma aldı. Dondurma seçerken tadına bakan Ahmet Akif'i Erdoğan'ın ilgiyle izlediği dikkatlerden kaçmadı.

DONDURMANIN ÜCRETİNİ ERDOĞAN ÖDEDİ

Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak'a aldığı dondurmanın ücretini kendisi verdi. Gazeteciler, bayrama yakışan bu renkli görüntüleri ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: haberinburada