İngliz haber ajansı Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'e asker göndereceğiz" dedi.

Erdoğan verdiği demeçte, gerilimi azaltma bölgeleri konusunda varılan anlaşma kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesine Türk askeri konuşlandırılacağını ifade etti.

"ALMANYA İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ UMUYORUZ"

Almanya'ya ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.

"NATO İLE İLİŞKİMİZ GÜÇLÜ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı, Rusya'yla varılan S-400 anlaşmasına rağmen NATO ile ilişkilerin de güçlü olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada