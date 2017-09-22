CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İDLİB'E ASKER GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLADI
İngliz haber ajansı Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'e asker göndereceğiz" dedi.
Erdoğan verdiği demeçte, gerilimi azaltma bölgeleri konusunda varılan anlaşma kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesine Türk askeri konuşlandırılacağını ifade etti.
"ALMANYA İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ UMUYORUZ"
Almanya'ya ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.
"NATO İLE İLİŞKİMİZ GÜÇLÜ"
Öte yandan Cumhurbaşkanı, Rusya'yla varılan S-400 anlaşmasına rağmen NATO ile ilişkilerin de güçlü olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar