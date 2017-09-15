CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP, 21 EYLÜL'DE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşeceği açıklanan kritik görüşmenin tarihi açıklandı.
21 EYLÜL'DE GÖRÜŞECEKLER
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.
22 EYLÜL'DE MGK VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV - A Haber'de katıldığı canlı yayında, Kuzey Irak yönetiminin referandum kararıyla ilgili 22 Eylül'de toplanacak MGK'da nihai cevabı vereceklerini açıklamıştı. Erdoğan-Trump görüşmesinde bu konunun da geniş şekilde ele alınması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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