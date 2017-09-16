CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TEOG ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde dün Cumhurbaşkanı'nın "TEOG kalkmalı" sözlerinin olması bekleniyor. Yıldırım'ın Erdoğan'la görüşme öncesi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan TEOG konusunda brifing alması bu iddiayı kuvvetlendiriyor.
BAŞBAKAN'A TEOG BRİFİNGİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TEOG'un kaldırılması lazım" sözlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG hakkında Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi sundu.
ERDOĞAN GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ DÜN VERMİŞTİ
Dün canlı yayında konuşan Erdoğan, "Yarın zaten Sayın Başbakanımızla görüşmem var, kendisiyle TEOG konusu paylaşacağım." demişti.
Kaynak: haberinburada
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