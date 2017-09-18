Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ikili ilişkilere ve bölgedeki son gelişmelere dair görüş teatisinde bulunuldu.

"REFERANDUM GERİLİMİ TIRMANDIRIR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun da ele alındığı görüşmede, bu yöndeki ısrarın bölgede gerilimi artıracağına işaret edilerek, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

"MAHKEMENİN KARARI İSABETLİ

Bu çerçevede, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin referandumla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının isabetli olduğu belirtildi.

Görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadele meselesi de ele alındı.

ERDOĞAN'DA BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Irak Başbakanı el İbadi'ye Dikar'daki menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İbadi ile Başbakan Binali Yıldırım da 15 Eylü'de bir telefon görüşmesi yapmıştı .

Yıldırım bu görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini iletmiş, İbadi ise kararın çıkmaması için her türlü çabayı göstereceklerini, karar çıksa dahi tanımayacaklarını ve bu konuda Türkiye ile iş birliği halinde olmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: haberinburada