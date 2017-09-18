Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE IRAK BAŞBAKANI İBADİ ARASINDA SÜRPRİZ REFERANDUM ZİRVESİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi Arasında Sürpriz Referandum Zirvesi
Tarih : 18 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Irak Başbakanı İbadi Arasında Sürpriz Referandum Zirvesi(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ikili ilişkilere ve bölgedeki son gelişmelere dair görüş teatisinde bulunuldu.

"REFERANDUM GERİLİMİ TIRMANDIRIR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun da ele alındığı görüşmede, bu yöndeki ısrarın bölgede gerilimi artıracağına işaret edilerek, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

"MAHKEMENİN KARARI İSABETLİ

Bu çerçevede, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin referandumla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının isabetli olduğu belirtildi.

Görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadele meselesi de ele alındı.

ERDOĞAN'DA BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Irak Başbakanı el İbadi'ye Dikar'daki menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İbadi ile Başbakan Binali Yıldırım da 15 Eylü'de bir telefon görüşmesi yapmıştı .

Yıldırım bu görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini iletmiş, İbadi ise kararın çıkmaması için her türlü çabayı göstereceklerini, karar çıksa dahi tanımayacaklarını ve bu konuda Türkiye ile iş birliği halinde olmaya devam edeceklerini belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Ve  Irak  Başbakanı  İbadi  Arasında  Sürpriz  Referandum  Zirvesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER