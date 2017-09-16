Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında spor gündemine ilişkin soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı sınırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"YABANCI SINIRININ GELMESİ LAZIM"

"Bunu tabi bizim aslında kulüplerimizle görüşerek bir yere varmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanımız ile konuşuyorum. Yabancı sınırının dezavantajları var. Bir defa milli takıma yansıması. Oyun noktasındaki performansı yerli oyuncuların az olduğu için, milli takıma gidince de o gücü yakalayamıyoruz. Kulüplerimiz yabancı hiç mi oynatmasın? Oynatsın ama bu kadar değil. Bakıyorsun sahaya neredeyse yerli oyuncu yok. Ben bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir. Yerli futbolcular arasında bir rekabet oluşturabilir. İşi bitmiş futbolcuların transferini doğru bulmuyorum.

"BASKETBOLA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR"

Basketbolda gelen yabancı oyuncular yerlilere çok şey katıyor. Basketbola çok büyük önem vermemiz gerektiğini de savunanlardanım. Hidayet Bey benim başdanışmanımdır. Bol miktarda basketbol sahaları yapmak, gençlerimiz gelsinler oynasınlar. Bunda büyük fayda var diye düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANDI"

Porto gibi bir takım karşısında Beşiktaş alnının akıyla, gayet güzel bir oyunla kazandı. Atılan goller de zaten onun eseriydi. O kollektif futbol olmasa o goller de olmazdı. 3-1 gibi bir galibiyetle dönmek güzel bir şey. Umarım devamı gelir. 2'de 2 yaparsa 6 puan olacak ve yola çok daha rahat devam eder. İnşallah yoluna devam eder diye düşünüyorum.

"UKRAYNA MAÇINDA OLANLAR, KEŞKE OLMASAYDI"

İş bitmedi ama umutluyuz. Ukrayna maçında olanlar keşke olmasaydı. Ama Hırvatistan maçındaki netice umutları artırdı. Grup liderini yenmiş olmak önemliydi. Önümüze yeni bir süreç açıldı. İşi hafife almamak lazım. İki takım da önemli takımlar. Buradan alacağımız sonuçlarla yolumuz açılacak. Lucescu ile yeni bir hava yakalandı. Birlik ve beraberliği devam ettirmek gerek. 2'de 2 yaparlarsa yola devam etme fırsatı bulur. Başarı diliyorum.

Kaynak: haberinburada