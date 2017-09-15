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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİNDEKİ OLAYLARA TEPKİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesindeki Olaylara Tepki
Tarih : 15 Eylül 2017, 23:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesindeki Olaylara Tepki(10/10)6

Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylar) Ben doğrusu bu süreci yakından takip ettim ve oraya gelen 20-25 kişilik grup, içlerinde alkollü olanların olduğunu da bana bakanım söyledi.

ERDOĞAN CENAZE İŞLERİYLE YAKINDAN İLGİLENMİŞ

Ona "Bence siz mevtanın sahiplerine şunu teklif etseniz. Biz kendilerine uçak tahsis edelim memleketlerine gönderelim kendi topraklarında defnetsinler" dedim. Sonra beni tekrar Süleyman Bey aradı 3 yer düşünüyorlar dedi. Elazığ, Tunceli, Mersin. Ben de dedim ki memleketi neresi ise onu teklif et dedim. Tunceli olduğunu söyledi. Kendileri de uçakla değil otobüsle gideceklerini söylemişler. Ben de o zaman tüm güvenlik tedbirlerini alın dedim.

"BÖYLE BİR ŞEY BİZİM DİNİMİZDE YOK"

Çok çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Her şeyden önce bizim dinimizde, bizim değerlerimizde siz kalkıp da yani defnedilen bir insanın mezarına yönelik, seversin sevmezsin, böyle bir müdahale tarzı yoktur.

Bu bir annedir ve evladı da cezaevinden yasal olarak iznini almış annesinin defin merasimine gelmiştir.

"OLAYI TAKİP EDİYORUZ"

Böyle bir şeyi kabullenmek bizim dinimizde yok. Bunu yapamazsın, buna hakkın yok ama bunlar böyle bir yanlış yaptılar. Adli ve idari süreç de biliyorsunuz başlatılmış vaziyette. Gerek İçişleri gerek Adalet Bakanlığımız da bunun takibini yapıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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