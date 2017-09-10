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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSLAM DÜNYASINA, ARAKAN ÇAĞRISI: BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Dünyasına, Arakan Çağrısı: Birlikte Mücadele Etmeliyiz
Tarih : 10 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Dünyasına, Arakan Çağrısı: Birlikte Mücadele Etmeliyiz(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu, önemli mesajlar verdi. "İslam dünyası adına çok önemli bir adım atıyoruz" diyen Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

İşte o konuşmadan satır başları şöyle;

Barış ve istikrar olmadan kalkınma olmaz. İslam ülkelerinin şu günde ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzdü. Bu krizin bir an önce çözüme ulaşmasını diliyoruz, ara bulucu olmayı sürdüreceğiz.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

"Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz."

MESCİD-İ AKSA'DAKİ OLAYLAR

"İlk kıblemiz Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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