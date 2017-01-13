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cumhurbaşkanı erdoğan'dan 'kıbrıs' açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KIBRIS' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cenevre'deki Kıbrıs zirvesiyle ilgili "Kaçan taraf yine Rumlar olacak dedik yine oldu" dedi.

Tarih : 13 Ocak 2017, 15:08
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kıbrıs' Açıklaması(5/10)7


İşte Erdoğan'ın o konuşması;



"Garantör ülkeler istikrarlı bir yerde değil. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışma içerisinde. Samimiyet ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Garantiler, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit oranda asker bulunduracağız. Daha önce konuşmuştuk. Hala açık Maraş-kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var, Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz dedik. Kaçan taraf yine Rumlar olacak dedik yine oldu"



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Dan    Kıbrıs    Açıklaması    haber

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