CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ 2,5 SAATLİK KRİTİK GÜVENLİK ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.
2,5 SAAT SÜRDÜ
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.
ÜST DÜZEY KATILIM
Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.
TSK, ZİRVE SIRASINDA GECE TATBİKATI YAPTI
Beştepe'de güvenlik zirvesinin başladığı saatlerde TSK da bir ilke imza attı. Silopi'nin HAbur bölgesinde onuncu gününe giren tatbikatta ilk kez gece manevraları yapıldı. Işıklarını söndüren tank ve zırhlı birlikler, bir gece operasyonuna hazırlık olarak gece görüş unsurlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.
YILDIRIM, İBADİ İLE GÖRÜŞTÜ
Zirveden kısa süre önce de, Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Kzuey Irak referandumunu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: haberinburada
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