CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KADRİ GÜRSEL TAHLİYE EDİLDİ
Cumhuriyet Gazetesi davasında duruşma savcısı, tutuklu sanıklar; Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun, "mevcut delil durumunu" gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
KADRİ GÜRSEL TAHLİYE EDİLDİ
Savcının taleplerini değerlendiren mahkeme ara kararını açıkladı. Kadri Gürsel tahliye edilirken, Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluk hallerinin devamına karar verildi.
Kaynak: haberinburada
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