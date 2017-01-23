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cüneyt çakır, galatasaray maçı sonrası en az 2 maç ...

CÜNEYT ÇAKIR, GALATASARAY MAÇI SONRASI EN AZ 2 MAÇ ...

Karabükspor - Galatasaray maçındaki kararlarla tepki çeken Cüneyt Çakır'ın notu 7.8'e düştü. Tecrübeli hakem, en az 2 hafta dinlendirilecek.

Tarih : 23 Ocak 2017, 09:58
Puan Ver : Cüneyt Çakır, Galatasaray Maçı Sonrası En Az 2 Maç ...(9/10)8


 Ceza Cüneyt Çakır'a yaramadı, bir maç sonra tekrar cezaya girdi.



İlk yarının son haftası oynanan Çaykur Rizespor- Osmanlıspor maçında yardımcısı Tarık Ongun'un uyarısıyla kaleci Karcmarskas'ın eline çarpan topa penaltı kararı veren ve bir hafta dinlendirilen Çakır, önceki gün oynanan Karabükspor-Galatasaray karşılaşmasındaki yönetimi nedeniyle de cezaya girdi.



FIFA kokartlı hakem, Galatasaray'ın Yasin ile attığı golden sonraki tutumu ile eleştirileri üzerine toplarken, ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı ile de büyük tepki çekti.



Çakır'ın Galatasaray'ın golünde verdiği kararı doğru bulan gözlemci Necdet Erdilek'in, gol sonrası yaşanan olayları pozitif görmediği ve kamuoyunda oluşan "hakem golü futbolcuya sordu" algısının notuna olumsuz etki yaptığı bildirildi.



NOTU 7.8'E DÜŞTÜ, EN AZ 2 HAFTA DİNLENDİRİLECEK



Erdilek'in Karabükspor lehine verilen penaltı kararını da siyah-beyaz hataya soktuğu, FIFA kokartlı hakemin notunun 7.8'e düştüğü ifade edildi. Bir haftalık dinlenmeden sonra ikinci kez ciddi hatalar yapan Çakır'ın asgari iki hafta daha cezaya girmesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.



ÇAKIR: BEN YASİN'E SORMADIM



Yasin'in golünden sonra orta sahayı işaret eden ancak Karabüksporlu futbolcular elle oynama itirazı sonrası santraya gitmeyen Çakır'ın, sarı-kırmızılı oyuncuya "golü elle mi attın?" diye sorduğu iddia edilmiş, görüntüler de bu eylemi doğrular nitelikte olmuştu. Cüneyt Çakır'ın bu pozisyonla ilgili olarak, "Ben böyle bir şey sormadım. Karabüksporlu oyuncular beni o tarafa doğru yönlendirdi. Yasin de karşıma çıkıp top omzuma geldi, dedi" yakınışında bulunduğu öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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