DAĞ 2 FİLMİNDE SENARYO GEREĞİ KURTARILAN KÖYÜ, PKK ELE GEÇİRDİ
Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Dağ 2 filminde DEAŞ'lıların saldırısına karşı direnen Çardaklı köyünün PKK'lı teröristler tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.
SENARYO GEREĞİ KURTARILMIŞTI
Irak'ta Selahattin ilinin Tuzhurmatu İlçesi'ne bağlı Türkmen Çardaklı Köyü'nün, terör örgütü PKK tarafından ele geçirildiği iddia edildi. Dağ 2 filminde senaryo gereği Türk askeri tarafından DEAŞ'ın elinden kurtarılan Türkmen Çardaklı Köyü, PKK'lıların saldırısına uğradı.
YOLLAR KAPATILDI
Türkmen gazeteci Reşat Salihi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Çardaklı Köyü'nün PKK'lılar tarafından ele geçirildiğini ve yolların kapatıldığını duyurdu.
Salihi şu ifadeleri kullandı: "Dağ II filminde IŞİD'ten kurtarıp gururlandığınız Türkmen Çardaklı köyü var ya? Hah işte o köye şu an PKK'lılar girdi yolları kapattılar."
Kaynak: haberinburada
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