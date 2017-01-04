Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

‘DAHA ÇOK SOKAĞA ÇIKIN DAHA FAZLA KENETLENİN'


‘DAHA ÇOK SOKAĞA ÇIKIN DAHA FAZLA KENETLENİN'
Tarih : 04 Ocak 2017, 14:11
Puan Ver : ‘Daha Çok Sokağa Çıkın Daha Fazla Kenetlenin'(7/10)7


Terör saldırıları sonrası toplum olarak tedirginliğimizi trafikte ve toplu taşımada gözle görülür boşluklarla dışa vuruyoruz. Ama travma uzmanları, bu korku ve endişenin üzerine gidip günlük rutinimizi devam ettirmemiz, daha fazla sokakta olup daha çok kenetlenmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlara göre, korkunun bu şekilde üstüne gitmek, tedirgin ve endişeli psikolojiden arınmak için kilit nokta...



Ortaköy Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 69 kişinin de yaralandığı kanlı terör saldırısından sonra gözler yeniden güvenlik önlemlerine çevrildi.



YOĞUNLUK DÜŞTÜ



Her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu taşıma ve AVM'lerdeki önlem düzeyini görmek üzere yola koyulduk. Her sabah iş saatlerinde yüzde 70 civarında olan trafik her terör saldırısında olduğu gibi bu saldırıda da yüzde 20'lere düştü. Biz de İstanbul'un en kalabalık noktalarından Taksim Metro, Osmanbey ve Mecidiyeköy'de yürüdük, bölgedeki AVM'lere girdik, metroya bindik. Güvenlik önlemlerini ve terör sonrası tepkiyi gözlemledik. Uzmanlarla konuştuk.



Saldırı sonrası kentin nabzını tuttuğumuz bu noktalarda güvenlik konusunda hassasiyet artmış durumda. Önceden dedektörle aranan çantalar kadınlar için bir kadın polis veya özel güvenliğin gözetiminde açılıp bakılıyor.


 



kaynak:habertürk






Etiketler: ‘Daha  Çok  Sokağa  Çıkın  Daha  Fazla  Kenetlenin      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER