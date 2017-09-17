Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı

Daha konuşmayı sökmeden, şarkı söyleyen babasına eşlik etti

DAHA KONUŞMAYI SÖKMEDEN, ŞARKI SÖYLEYEN BABASINA EŞLİK ETTİ

İngiliz şarkıcı Tom Fletcher henüz konuşma bilmeyen oğlu Buddy ile düet yaptığı videoyu instagramda paylaştı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Daha Konuşmayı Sökmeden, Şarkı Söyleyen Babasına Eşlik Etti(5/10)1

İngiliz ünlü şarkıcı Tom Fletcher, evinde oğlu Buddy ile yaptığı düeti paylaştı, beğeni rekoru kırdı.

BABA - OĞUL DÜET YAPTI

İngiliz şarkıcı Tom Fletcher piyano çalıp şarkı söylerken, henüz konuşmayı bilmeyen oğlu Buddy ona eşlik etti. Birlikte düet yapan baba oğulun görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Paylaşımıyla oldukça beğeni alan Tom Fletcher'ın Buzz adında bir oğlu daha var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Daha  Konuşmayı  Sökmeden  Şarkı  Söyleyen  Babasına  Eşlik  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER