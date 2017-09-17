DAHA KONUŞMAYI SÖKMEDEN, ŞARKI SÖYLEYEN BABASINA EŞLİK ETTİ
İngiliz şarkıcı Tom Fletcher henüz konuşma bilmeyen oğlu Buddy ile düet yaptığı videoyu instagramda paylaştı.
İngiliz ünlü şarkıcı Tom Fletcher, evinde oğlu Buddy ile yaptığı düeti paylaştı, beğeni rekoru kırdı.
BABA - OĞUL DÜET YAPTI
İngiliz şarkıcı Tom Fletcher piyano çalıp şarkı söylerken, henüz konuşmayı bilmeyen oğlu Buddy ona eşlik etti. Birlikte düet yapan baba oğulun görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Paylaşımıyla oldukça beğeni alan Tom Fletcher'ın Buzz adında bir oğlu daha var.
Kaynak: haberinburada
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