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Daha önce gazeteci yumruklayan Volkan, su şişesi atan taraftara kızdı

DAHA ÖNCE GAZETECİ YUMRUKLAYAN VOLKAN, SU ŞİŞESİ ATAN TARAFTARA KIZDI

Başakşehirli Volkan Babacan, kendisine su şişesi atan taraftara "Bizim de ailemizin maçı izlediğini bilmesi gerekiyor." dedi. Volkan, daha önce gazeteciye yumruk atmıştı.

Tarih : 10 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Daha Önce Gazeteci Yumruklayan Volkan, Su Şişesi Atan Taraftara Kızdı(9/10)5

Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta kendisine atılan yabancı madde ve yaşananlarla ilgili olarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"BURADA HİÇ KAZANAMIYORDUK"

İkinci yarı başlamadan önce Volkan Babacan'ın kafasına tirbünden su dolu bardak atıldı. Sağlık ekipleri müdahalede bulunduktan sonra futbolcu oyuna devam etti. Volkan Babacan, Fenerbahçe maçını değerlendirirken; devre arası başına gelen pet şişeyi atan taraftarı eleştirdi. Maçla ilgili olarak "Burada hiç galip gelemiyorduk. Bunun için çok mutluyuz. Bunu başarmaya gelmiştik." dedi.

Hakemler ve futbolcuların hatalar yapabildiklerini söyleyen Volkan şunları söyledi;

"ATAN ARKADAŞIN, BİZİM DE AİLEMİZİN MAÇI İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR"

"Bugün benim başıma gelen olay... Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş, alt yapısından çıkmış bir oyuncuyum. Bu kulübün bana emekleri oldu. Kalecilik yapıyorsam bunda Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Bugün yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Umarım atan arkadaşımız da bizim de bir ailemiz, anne babamız ve sevdiklerimizin maçı izlediğini düşünmesi gerekiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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